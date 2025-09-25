Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп пообещал больше не называть никого «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет употреблять выражение «бумажный тигр», которое он ранее использовал в отношении России. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме американский лидер отметил, что никогда не станет никого называть таким образом.

Ранее господин Трамп в соцсети Truth Social охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». Он назвал СВО «бесцельной войной», которую «Россия ведет уже три с половиной года». Американский президент убежден, что «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю» в этом конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ассоциируется с медведем, а не с тигром, и отверг идею «бесцельности» военного конфликта. Он подчеркнул, что война направлена на обеспечение безопасности, и назвал заявления Трампа разногласием с российской позицией.

Новости компаний Все