Трамп пообещал больше не называть никого «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет употреблять выражение «бумажный тигр», которое он ранее использовал в отношении России. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме американский лидер отметил, что никогда не станет никого называть таким образом.

Ранее господин Трамп в соцсети Truth Social охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». Он назвал СВО «бесцельной войной», которую «Россия ведет уже три с половиной года». Американский президент убежден, что «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю» в этом конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ассоциируется с медведем, а не с тигром, и отверг идею «бесцельности» военного конфликта. Он подчеркнул, что война направлена на обеспечение безопасности, и назвал заявления Трампа разногласием с российской позицией.