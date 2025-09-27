Кириенко: в бюджете на поддержку родительских комитетов заложен 1 млрд рублей

В проект бюджета заложено около 1 млрд руб. на поддержку инициатив родительских комитетов. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«В соответствии с поручением президента, и на следующий год, и на все последующие годы заложено по миллиарду рублей на поддержку проектов, которые создают родительские комитеты по всей стране»,— сказал господин Кириенко журналистам на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

Кроме того, в ноябре в Москве состоится первый общероссийских съезд родительских комитетов, отметил Сергей Кириенко.

