Трамп поручил направить войска для защиты Портленда от движения «Антифа»

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска для защиты Портленда от движения «Антифа».

«Я поручаю министру войны Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты разрушенного войной Портленда и любых наших объектов ICE (Иммиграционной и таможенной службы.—"Ъ"), находящихся в осаде, от нападений Антифа и других местных террористов»,— написал президент США в Truth Social. Он отметил, что при необходимости разрешает применять полную силу.

23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. До этого газета The Wall Street Journal писала, что в винтовке, из которой, вероятно, был убит правый активист Чарли Кирк, обнаружили пули с лозунгами движения.

У движения «Антифа» нет единой централизованной структуры, а термин часто используют для обозначения всех противников фашизма.