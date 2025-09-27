Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп поручил направить войска для защиты Портленда от движения «Антифа»

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска для защиты Портленда от движения «Антифа».

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Я поручаю министру войны Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты разрушенного войной Портленда и любых наших объектов ICE (Иммиграционной и таможенной службы.—"Ъ"), находящихся в осаде, от нападений Антифа и других местных террористов»,— написал президент США в Truth Social. Он отметил, что при необходимости разрешает применять полную силу.

23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. До этого газета The Wall Street Journal писала, что в винтовке, из которой, вероятно, был убит правый активист Чарли Кирк, обнаружили пули с лозунгами движения.

У движения «Антифа» нет единой централизованной структуры, а термин часто используют для обозначения всех противников фашизма.

