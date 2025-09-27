Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более тысячи байкеров приняли участие в закрытии мотосезона в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 27 сентября более тысячи мотоциклистов приняли участие в закрытии мотосезона, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. Часть из них приехала из других уральских городов, рассказали байкеры «Ъ-Урал».

Предыдущая фотография
Закрытие мотосезона в Екатеринбурге. Колонна байкеров

Закрытие мотосезона в Екатеринбурге. Колонна байкеров

Фото: Валерия Орлова

Стоянка байкеров у киноконцертного комплекса &quot;Космос&quot;

Стоянка байкеров у киноконцертного комплекса "Космос"

Фото: Валерия Орлова

Следующая фотография
1 / 2

Закрытие мотосезона в Екатеринбурге. Колонна байкеров

Фото: Валерия Орлова

Стоянка байкеров у киноконцертного комплекса "Космос"

Фото: Валерия Орлова

Местом сбора по традиции стала площадка около ККТ «Космос», одним из организаторов — мотоклуб «Черные ножи».

В рамках закрытия сезона мотоциклисты ели на скорость арбуз, прыгали на бочку и в упоре лежа старались удержать на себе человека. Госавтоинспекция организовала площадки с конкурсами по управлению электросамокатами, и викторинами по правилам дорожного движения.

В 14:00 колонна байкеров в сопровождении ДПС начала мотопробег. Они выдвинулись от ККТ «Космос», проехали по центральным улицам и вернулись обратно, где продолжили праздновать завершение мотосезона.

Напомним, официальное открытие мотосезона состоялось 3 мая. В Госавтоинспекции напомнили, что «сезон стал временем серьезных испытаний». «31 погибший, 241 пострадавший в 530 ДТП — эти цифры должны стать отправной точкой для переосмысления нашего отношения к безопасности. Пришло время работать над ошибками и сделать следующий сезон по-настоящему безопасным»,— отметила начальник пропаганды безопасности дорожного движения капитан полиции Галина Кравченко.

Валерия Орлова

Новости компаний Все