Более тысячи байкеров приняли участие в закрытии мотосезона в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 27 сентября более тысячи мотоциклистов приняли участие в закрытии мотосезона, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. Часть из них приехала из других уральских городов, рассказали байкеры «Ъ-Урал».
Местом сбора по традиции стала площадка около ККТ «Космос», одним из организаторов — мотоклуб «Черные ножи».
В рамках закрытия сезона мотоциклисты ели на скорость арбуз, прыгали на бочку и в упоре лежа старались удержать на себе человека. Госавтоинспекция организовала площадки с конкурсами по управлению электросамокатами, и викторинами по правилам дорожного движения.
В 14:00 колонна байкеров в сопровождении ДПС начала мотопробег. Они выдвинулись от ККТ «Космос», проехали по центральным улицам и вернулись обратно, где продолжили праздновать завершение мотосезона.
Напомним, официальное открытие мотосезона состоялось 3 мая. В Госавтоинспекции напомнили, что «сезон стал временем серьезных испытаний». «31 погибший, 241 пострадавший в 530 ДТП — эти цифры должны стать отправной точкой для переосмысления нашего отношения к безопасности. Пришло время работать над ошибками и сделать следующий сезон по-настоящему безопасным»,— отметила начальник пропаганды безопасности дорожного движения капитан полиции Галина Кравченко.