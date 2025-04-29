Официальное открытие мотосезона в Екатеринбурге намечено на 3 мая
В субботу, 3 мая, в Екатеринбурге состоится официальное открытие мотосезона, рассказала на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По ее словам, мотоциклисты к 14.00 соберутся у ККТ «Космос», откуда единой колонной проедут по центральным улицам города. По ее словам, перекрытия дорог в это время не планируется, участникам шествия будет обеспечена «зеленая волна» на период проезда.