Президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что штаб-квартира ООН больше не может оставаться в Нью-Йорке. Ранее Госдеп США аннулировал его визу в США.

«Тот факт, что не был разрешен въезд палестинским властям и была аннулирована моя виза за то, что я призвал армию США и Израиля не поддерживать геноцид, который является преступлением против всего человечества, свидетельствует о том, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права»,— написал Густаво Петро в соцсети X.

Как добавил господин Петро, ему не нужна виза, а только доступ для въезда по электронному разрешению ESTA, поскольку он также имеет европейское гражданство.

Госдеп США сообщил, что виза президента Колумбии в США аннулирована из-за его выступления в поддержку Палестины. 26 сентября на акции перед штаб-квартирой ООН Густаво Петро призвал американских военнослужащих не подчиняться приказам президента США Дональда Трампа, а также создать глобальные вооруженные силы для помощи палестинцам.