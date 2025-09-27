Экс-президент Молдавии не нашел себя в списке голосующих в стране на выборах

Бывший президент Молдавии Игорь Додон не нашел себя в электронном списке участников голосования в стране на парламентских выборах. Пресс-служба политика считает, что к этому причастны злоумышленники.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Злоумышленники с помощью данных из его удостоверения личности зарегистрировали Игоря Николаевича в качестве голосующего в России. Мы обратились за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию»,— сообщила пресс-служба господина Додона ТАСС. Там уточнили, что политик сможет проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам.

28 сентября граждане Молдавии выбирают депутатов парламента, срок полномочий которых продлится до 2029 года. Несколько политических партий отстранены от участия в выборах. Причиной избирательная комиссия страны называла в том числе подозрение в незаконном финансировании.

