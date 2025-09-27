Турпоток в Екатеринбург вырос на 18% в сравнении с 2024 годом

За первые семь месяцев текущего года туристический поток в Екатеринбург составил 1,3 млн человек, сообщили глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале.

По итогам 2024 года столицу Урала посетили 1,8 млн туристов, количество поездок же превысило 2 млн. За первые семь месяцев текущего года турпоток в Екатеринбург составил 1,3 млн человек, что на 18% превысило значение аналогичного периода прошлого года.

«Искренне благодарю все туристическое сообщество за преданность делу, энтузиазм и профессионализм. Благодаря вашей работе Екатеринбург становится все более узнаваемым и популярным направлением, готовым гостеприимно принять любого гостя. Вы транслируете смыслы, заложенные в истории и культуре нашего города, пробуждаете интерес к уникальным местам, архитектурным шедеврам и промышленным достижениям», — сообщил Алексей Орлов.

Артем Путилов