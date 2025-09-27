В Ярославле ПСБ открыл Центр уличного баскетбола

В Ярославле открылся Центр уличного баскетбола (ЦУБ). Он стал 26-м в рамках проекта банка ПСБ и Российской федерации баскетбола (РФБ), а также первым в Ярославле и пятым в ЦФО, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Центр уличного баскетбола в Ярославле, как и в 25 других городах, был построен в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ – Детям». Спортивное сооружение предназначено для проведения уличных тренировок, подготовки спортсменов и организации соревнований по баскетболу 3х3 любого уровня — от региональных до международных.

«Совсем недавно Ярославль стал новым домом для ПСБ, и эта спортивная площадка — наш вклад в развитие социальной инфраструктуры уже домашнего региона, в здоровье и успешное будущее детей и молодежи. Центр уличного баскетбола в Ярославле — это, без преувеличения, современный многофункциональный спортивный кластер, место, где закаляется характер, рождается командный дух и формируются лидерские качества. На подобных площадках свою карьеру начинали многие успешные спортсмены, среди которых есть и олимпийские призеры. Новый спортивный комплекс, безусловно, станет популярным местом для жителей Ярославля, местом, где можно поиграть в любимую игру, провести время с семьей или встретиться с друзьями. И каждый такой центр в российских регионах становится платформой для массового спорта»,— прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Новый спортивный центр расположился в исторической части города на Которосльной набережной в парке 1000-летия Ярославля рядом с колесом обозрения «Золотое кольцо», которые являются основным местом притяжения для туристов и жителей города. Доступ в ЦУБ ПСБ открыт для всех желающих. Общая площадь Центра уличного баскетбола составляет более 2,8 тыс. кв. м и состоит из одной баскетбольной площадки на два кольца в формате 5х5 и пяти игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным акриловым покрытием.

«Поздравляю всех жителей региона с открытием Центра уличного баскетбола! Мы видим, как Ярославская область преображается и развивается. Благодарю партнеров, которые помогают нам в этом. В данном случае — банк ПСБ — за сотрудничество, взаимодействие, за такие современные пространства для наших жителей. В регионе баскетболом занимаются около шести тысяч человек, а спортом — примерно половина населения Ярославской области. Так что такие яркие объекты не будут пустовать. Важно, чтобы они появлялись во всех муниципальных округах. Это одна из наших ключевых задач»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Первый бросок в кольцо на новой площадке сделал исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

«Благодаря партнерству с ПСБ и поддержке региона мы открыли в Ярославле 26-й центр уличного баскетбола и первый центр в городе с тысячелетней историей. Наша задача — строить не просто игровые площадки, а создавать пространства, где дети играют, дружат, учатся побеждать. Ярославль получил современный, красивый, доступный для всех жителей спортивный объект прямо в сердце города. Уверен, что здесь, на набережной, начнутся новые баскетбольные судьбы, ведь главное условие для роста чемпионов — это когда мяч и кольцо всегда рядом»,— отметил мастер спорта международного класса Владимир Дячок.

Он добавил, что площадка сделана по самым последним передовым технологиям, позволяющим ей функционировать и летом, и зимой. И выразил уверенность в том, что площадка в Ярославле будет занята любителями баскетбола круглогодично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Первый Всероссийский Спортивный Проект «ПСБ – Детям» совместно с РФБ реализуется с 2019 года: в рамках него также открыты Центры уличного баскетбола в Туле, Новомосковске, Калининграде, Новокузнецке, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Ижевске, Нальчике, Оренбурге, Кемерове, Луганске, Скадовске, Мелитополе, Донецке, Анапе, Хабаровске, Самаре, Макеевке, Омске, Владимире, Иванове и Нижнем Тагиле. Общая площадь Центров составила более 50 тыс кв. м игровой поверхности вместе с 81 тыс кв. м благоустроенной территории вокруг них. За один год каждый Центр уличного баскетбола по всей стране в среднем посещает до 300 тыс. человек разных возрастов. При этом площадки доступны людям с ограниченными возможностями и являются частью развития адаптивного спорта.

Антон Голицын