МВД Армении: межличностный конфликт стал причиной убийства главы общины Паракар

Убийство оппозиционного главы общины Паракар Валоди Григоряна не имеет политического подтекста, заявил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. По его словам, причиной убийства был межличностный конфликт.

Пресс-секретарь утверждает, что это продолжение произошедшего в феврале конфликта, в котором погиб родной брат задержанного по делу об убийстве политика. Конфликт произошел из-за «быстрой езды на автомобиле и нежелания поздороваться». Тогда во время драки был ранен в грудь Григор Оганян, позднее он умер.

«На данный момент нет никакого политического элемента (в убийстве Валоди Григоряна .—"Ъ")»,— заявил господин Саркисян на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

23 сентября в армянском Мердзаване во дворе своего дома был убит глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, член оппозиционной партии «Страна для жизни». Политику было 42 года. Также погиб его друг, полицейский Карен Абрамян. Еще один мужчина получил ранения. По ним начал стрелять неизвестный в маске, он скрылся. Возбуждено дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия.