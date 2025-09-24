В Армении убит оппозиционный глава общины Паракар Григорян

Вечером 23 сентября в армянском Мердзаване во дворе своего дома был убит глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, член оппозиционной партии «Страна для жизни». Также погиб его друг, полицейский Карен Абрамян. Еще один мужчина ранен. Человека, открывшего стрельбу, пока не нашли, его мотивы неизвестны.

Издание News.am опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которых трое мужчин, один из которых Володя Григорян, выходят из дома к машине. Пока они стоят у автомобиля, неизвестный мужчина в маске открывает стрельбу, после чего все трое падают на землю. Стрелок подбежал к Григоряну и сделал еще несколько выстрелов в упор, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия. СК Армении проверяет несколько версий случившегося, подробностей ведомство не привело.

Соболезнования в связи с гибелью политика выразили члены партии «Страна для жизни», Союз общин Армении, движение сторонников главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна «По-своему», уполномоченный по правам человека в республике Анаит Манасян. Случившееся осудил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако под его постом в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) большинство пользователей заявили, что именно политика премьера привела к трагедии.

Володя Григорян был избран главой общины (территориальная единица Армении) Паракар, расположенной в 12 км от Еревана, в апреле. На местных выборах он обошел кандидата от правящей партии «Гражданский договор», а сам был кандидатом от блока «Единство», куда входила и «Страна для жизни». Политику было 42 года.

