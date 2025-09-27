Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 10 беспилотников

Силы ПВО России с 8:00 до 13:00 мск уничтожили десять дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Пять беспилотников были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, сообщили в ведомстве.

Сегодня Минобороны сообщило, что за ночь над семью российскими регионами были сбиты 55 беспилотников. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар. Станция приостановила работу, пострадавших нет.