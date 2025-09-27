В Чувашии БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию

БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского округа. Никто не пострадал, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, станции причинен «незначительный ущерб», она приостановила работу. Угрозы для населения нет, система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, уточнил господин Николаев в Telegram.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь в России сбили 55 беспилотников над семью регионами, Чувашию в их числе ведомство не называло. В предыдущий раз область подверглась атаке БПЛА в конце августа.