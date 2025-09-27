Дропперов «собирают» в базе

В России выявили свыше 1 млн дропперов. Все они занесены в базу Центробанка. Ежемесячно в стране становится известно о 100 тыс. клиентах-дропах, сообщил регулятор. По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, мошенников, которые используют банковские карты для операций с украденными средствами, стало в три раза меньше год к году. В то же время он отметил, что в начале 2024-го большинство дропперов открывали счета в одном-двух банках. Однако после ужесточения онлайн-контроля за их деятельностью мошенники стали проводить операции сразу в 20-30 кредитных организациях.

Впрочем, масштаб проблемы, вероятно, завышен, считает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Выявлено 1,2 млн дропперов. Глава мониторинга не уточнил, о чем идет речь: это число людей или карт. Потому что, судя по большой цифре, это похоже на количество клиентов банка. То есть один человек может открыть счета в трех разных организациях, и тогда его посчитают за троих. Фактически для каждой мошеннической трансакции используется цепочка дропперов, в ней может быть до пяти участников. Есть те, кого считают более надежными, их берегут для вывода более крупных сумм. Есть менее надежные варианты. Например, карта, полученная от каких-то маргинальных личностей, лиц без гражданства. Вот их используют в повседневной деятельности, и таковых, конечно же, больше всего. Как раз из-за того, что более эффективно начала работать система по выявлению таких людей, их количество должно увеличиваться. А вот число успешных выводов средств, надеюсь, станет сокращаться».

В ЦБ уточнили, что средний чек мошеннических обналичиваний год к году снизился с 3 млн руб. до 300 тыс. руб. Однако градус проблемы дропперства по-прежнему не снижается, подчеркнул регулятор. Это связано с общими макроэкономическими показателями, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Это свидетельствует о более активной и эффективной деятельности Банка России по выявлению дропперов и успешных мерах по борьбе с ними. Но вместе с тем это говорит о том, что что-то неладно в экономике. Это мошенничество появляется тогда, когда есть проблемы с уровнем жизни, благосостоянием. Люди хотят заработать на этом, в том числе путем мошенничества. Сейчас у нас высокая степень неопределенности, неизвестно, что будет завтра. И многие таким путем хотят заработать легкие деньги. В такие периоды у нас и происходит расцвет подобных инцидентов. Регуляторика вместе с тем еще не настолько жесткая, чтобы это все пресекалось».

В июне 2025-го Владимир Путин подписал закон о наказании за дропперство. За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт нарушителю грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

