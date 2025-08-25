Сирийские власти проходят стресс-тест

Тенденция на стабилизацию в Сирии после смены власти 8 декабря 2024 года остается хрупкой, несмотря на расширяющуюся международную легитимацию Дамаска. Об этом говорится в докладе «Другая Сирия: “камо грядеши”», подготовленном чрезвычайным и полномочным послом России, вице-президентом Российского совета по международным делам Александром Аксенёнком. В исследовании, презентация которого намечена на понедельник, 25 августа, в Центре внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова, анализируется текущее положение переходного правительства Сирии и его перспективы на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. “Ъ” ознакомился с докладом заранее.

После краха экс-президента Башара Асада прошло восемь месяцев, однако наметившиеся тенденции к стабилизации ситуации в Сирии остаются хрупкими, говорится в докладе «Другая Сирия: “камо грядеши”». «Обрушение в области безопасности, угроза финансово-экономического коллапса, невозможность совершить быстрый политический переход к инклюзивному правлению при шатком соотношении сил в верхах — все это поставило перед переходным правительством и президентом (Ахмедом аш-Шараа.— “Ъ”) лично множество вызовов, которые сплетены воедино и не могут быть оперативно решены»,— говорится в материале. При этом, как считает его автор Александр Аксенёнок, на протяжении этих восьми месяцев «угроза социального взрыва становилась все более реальной».

Возможности переходного правительства Сирии долгое время оставались ограниченными, отмечается в докладе. По мнению автора, за счет экстренных мер Дамаску удалось временно улучшить положение с энергообеспечением и поставками продовольствия и топлива, стабилизировать цены на продукты питания, повысить заработную плату. «Одновременно с упорядочиванием расходов на содержание раздутого государственного сектора были сняты ограничения для частного предпринимательства,— говорится в отчете.— Но для того чтобы выиграть время, требовалось нечто более ощутимое». Первоначальный кредит доверия к нынешнему руководству Сирии недолговечен, и представители переходного правительства это, похоже, осознают, полагает Александр Аксенёнок.

Пока переходное правительство Сирии во главе с господином аш-Шараа не получило достаточной политической поддержки внутри страны.

Так, представители курдского и друзского населения по-прежнему добиваются от центральных властей принципиальных политических договоренностей об автономизации районов, где компактно проживают эти меньшинства, что противоречит взятому правительством курсу на централизацию. «Все шире распространяются призывы к президенту подтвердить заявления об уважении к этноконфессиональному и религиозному разнообразию сирийского общества реальным расширением представительства в системе государственного управления на политической основе, начав с органов власти на местах»,— отмечается в докладе.

Сам аш-Шараа, как кажется, избрал тактику лавирования между радикальными настроениями в кругу своих соратников, которые в прошлом были активными членами радикальных военизированных формирований, и необходимостью учитывать требования светской части сирийского общества. Вместе с тем автор доклада обращает внимание на стремление президента переходного периода придерживаться в своей политике «позитивной двусмысленности» и «отложить решение таких ключевых вопросов, как место религии в государстве, политические гарантии гражданских прав конфессиональных и этнических меньшинств, форма местного самоуправления, роль политических партий, избирательные процедуры».

При этом господин Аксенёнок считает, что Сирию в ее текущем виде «вряд ли можно считать государством под внешним управлением», несмотря на то что она де-факто поделена на сферы влияния различных зарубежных игроков. «Военная экспансия Израиля в регионе и открытая поддержка этого курса со стороны США, нехарактерная для предыдущих американских администраций, опора на Турцию с ее прагматичной политикой, американо-арабские разногласия по палестинской проблеме дают новым властям в Дамаске больше зазоров для лавирования»,— отмечается в докладе.

При этом в международном сообществе и отчасти внутри Сирии сложился негласный консенсус о необходимости дать шанс переходному правительству и продемонстрировать способность «отсечь или нейтрализовать джихадистское крыло» в правящих верхах и внутри формирующейся армии. Правда, пока не ясно, сумеет ли Дамаск воспользоваться этой возможностью для создания современного государства в постасадовскую эпоху.

Что касается Ахмеда аш-Шараа, то за восемь месяцев он проявил себя как харизматичный лидер, способный уравновешивать крайности и сочетать решительные действия во внутренней политике с дипломатической гибкостью, говорится в докладе. Вероятно, показателями того, как будет дальше выстраиваться сирийская государственность, станут выборы в народное собрание (парламент), намеченные на сентябрь 2025 года, и определение места шариатской юриспруденции в общественной жизни, резюмирует автор исследования.

Нил Кербелов