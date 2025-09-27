В Лабытнанги возбуждено уголовное дело за передачу инженеру взятки в 110 тыс. руб.

Следственный отдел по городу Лабытнанги СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело за посредничество при передачи взятки (ч.1 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие предполагает, что с 27 июня по 3 июля текущего года житель Лабытнанги по поручению директора одной из организаций, оказывавшей услуги по экскавации и транспортировке горнорудной массы, передал главному инженеру акционерного общества взятку в размере 110 тыс. руб. за покровительство интересам коммерческой организации.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор доказательств», — сообщили в СКР.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело в отношении генерального дело директора компании — он подозревается в легализации 20 млн руб. Дело расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного им преступления, в целях придания правомерного вида владению имуществом, в особо крупном размере).

По данным СКР, с апреля по июнь 2024 года директор похитил вверенные ему деньги, заключив договор по госконтракту на поставку щебня для строительства дороги Лабытнанги — Харп. Контракт был заключен через подконтрольное ему юридическое лицо. В августе прошлого года, чтобы скрыть преступление, он купил строительную технику.

Артем Путилов