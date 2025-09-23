Глава компании на Ямале подозревается в отмывании 20 млн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора компании — он подозревается в легализации 20 млн руб., сообщили в окружном управлении СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного им преступления, в целях придания правомерного вида владению имуществом, в особо крупном размере).

Следствие считает, что с апреля по июнь 2024 года директор похитил вверенные ему деньги, заключив договор по госконтракту на поставку щебня для строительства дороги Лабытнанги — Харп. Контракт был заключен через подконтрольное ему юридическое лицо. В августе прошлого года, чтобы скрыть преступление, он купил строительную технику. Преступление раскрыли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств.

Напомним, в прошлом году в Салехарде (ЯНАО) начали судить бывших высокопоставленных чиновников окружного Росреестра, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 25 млн руб., а также в отмывании денег.

Ирина Пичурина