Российские силы ПВО за сутки сбили более 130 БПЛА

Российские вооруженные силы нанесли удары по тяговым подстанциям, используемым для железнодорожных перевозок оружия в районы боевых действий на Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Целями ударов также были места хранения и пуска БПЛА в 138 районах в зоне спецоперации.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией РФ при поддержке ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии, следует из ежедневной сводки министерства. Кроме того, за прошедшие сутки силы ПВО сбили над территорией России две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотник самолетного типа.

В течение ночи силы ПВО сбили 55 БПЛА над семью российскими регионами. В Ростовской области после падения обломков БПЛА произошел пожар на оборудовании газораспределительной станции, в Волгограде под удар попали «два нестационарных торговых объекта». Никто не пострадал.