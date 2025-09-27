В Волгограде в результате атаки БПЛА повреждены торговые объекты

В Волгограде из-за падения обломков БПЛА в Красноармейском районе повреждены два нестационарных торговых объекта. Никто не пострадал, сообщил в Telegram губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО уничтожили 55 беспилотников над семью российскими регионами. В предыдущий раз Волгоградская область подверглась атаке 24 сентября. Было нарушено электроснабжение села Подкуйково, также обошлось без пострадавших.