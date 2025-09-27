Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине

Встреча с королем Великобритании Карлом III могла стать ключевым фактором в изменении позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Во вторник, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, Дональд Трамп заявил, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы вернуть утраченные территории и, возможно, даже «пойти дальше». Кроме того, в соцсети Truth Social господин Трамп охарактеризовал действия России на Украине как «бесцельные» и назвал РФ «бумажным тигром».

Дипломатические источники газеты отмечают, что столь резкое изменение мнения Дональда Трампа последовало за его личным разговором с Карлом III во время государственного визита в Великобританию 16–18 сентября. Британский король, уточняет The Telegraph, мог затрагивать тему Украины на встречах с американским президентом, что и повлияло на его позицию. Во время визита в Лондон господина Трампа встречали принц Уильям и Кейт Миддлтон, а 17 сентября его в Виндзорском замке принял король.

