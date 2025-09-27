Российские войска заняли 1,1 кв. км территории в ДНР за сутки

За сутки вооруженные силы России заняли 1,1 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Российская армия также заняла населенные пункты Дерилово и Майское в ДНР, а также село Степовое в Днепропетровской области, уточнили в ведомстве.

Российские средства ПВО за сутки сбили 131 беспилотник и две управляемые авиационные бомбы.