Мировой долг растет, но не быстрее ВВП

Глобальный долг за первую половину 2025 года вырос на $21 трлн, достигнув нового рекордного значения в $338 трлн, подсчитали эксперты вашингтонского Institute of International Finance (IIF). Отмечается, что на увеличение повлиял рост затрат правительств на здравоохранение (в условиях меняющихся демографических показателей), на военные цели (ожидается, что такие траты будут наращиваться и далее из-за экономической и геополитической фрагментации) и на экологию (в связи с изменениями климата и стихийными бедствиями).

Все это способствует повышению стоимости долгосрочных займов на развитых рынках. В этом году рост ставок по гособлигациям стал еще более заметным, так что долговая нагрузка со временем может усилиться. В IIF отмечают, что динамика 2025 года сопоставима с показателями второй половины ковидного 2020-го. Росту мирового долга в значительной степени поспособствовали Китай, Франция, США, Германия, Великобритания и Япония.

Впрочем, несмотря на рост в абсолютном выражении, отношение глобального долга к мировому ВВП продолжает снижаться, опустившись до 324% (например, в 2023 году этот показатель составлял 335%). При этом сокращение продемонстрировали традиционно более высокие объемы задолженности частного сектора (корпорации и домохозяйства, 226% к мировому ВВП), тогда как показатели госдолга правительств продолжали расти и приблизились к 98% ВВП.

Факторами изменения долговых показателей стали ослабление курса доллара в первой половине 2025 года и смягчение политики крупнейших центральных банков. В IIF отмечают, что принятию необходимых для уменьшения госдолга решений препятствуют растущий популизм властей и частые кадровые перестановки в правительствах. Из-за этого потребность в займах многих стран с развитой экономикой превышает допандемийный уровень — и такая ситуация сохранится и далее, сетуют эксперты.

Их обеспокоенность вызывает и растущая зависимость госсектора от краткосрочного финансирования — государства становятся более уязвимыми к переменчивым настроениям инвесторов и банков. Кроме того, повышаются риски пролонгации долга при рефинансировании обязательств и увеличивается политическое давление на центральные банки для сохранения низких процентных ставок — последнее, например, происходило в США в начале второго президентского срока Дональда Трампа (см. “Ъ” от 22 августа).

Полина Попова