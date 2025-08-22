ФРС готовится к снижению

Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить ключевую ставку в сентябре на фоне растущих рисков для американского рынка труда — такой сигнал дал глава регулятора Джером Пауэлл на ежегодной конференции в Джексон-Хоул. При этом с учетом обеспокоенности ФРС по поводу возможного ускорения инфляции в США из-за действия тарифов речи о стремительном смягчении денежно-кредитной политики не идет. Интонационно выступление Джерома Пауэлла представляло собой противопоставление действий ФРС риторике Дональда Трампа: глава регулятора дал понять, что все решения принимаются лишь на основе поступающих экономических данных, а не под политическим давлением президента.

Интерес к банковскому симпозиуму в Джексон-Хоул — ежегодному мероприятию, которое проводится при поддержке ФРС,— в этом году был особенно сильным. Из-за своеобразной экономической политики Дональда Трампа регулятор сохраняет ставку на уровне 4,25–4,5% годовых с декабря 2024 года. Бизнес при этом пристально следит за выступлениями членов совета управляющих ФРС в надежде услышать сигнал на разворот монетарной политики. Внимание к симпозиуму повышено еще и потому, что он последний для главы регулятора Джерома Пауэлла: срок его полномочий истекает в мае 2026 года.

В своей речи в Джексон-Хоул господин Пауэлл воздержался от обещаний, но дал понять, что снижение ставки на сентябрьском заседании ФРС возможно.

На вероятность такого сценария, как следовало из его выступления, указывают поступающие данные о состоянии рынка труда. Безработица в США повысилась до 4,2% (с 4,1% в июне), а прирост рабочих мест составил 73 тыс. (что заметно ниже прогноза, предполагавшего показатель на уровне 110 тыс.) — расширение демонстрировал наем только в здравоохранении и сфере социальной поддержки, остальные отрасли фиксировали более или менее серьезный спад. Кроме того, пересмотрены данные за июнь и май: по оценкам Минтруда США, прирост рабочих мест составил всего 14 тыс. и 19 тыс. соответственно (предварительные оценки — 147 тыс. и 144 тыс.).

«Хотя рынок труда выглядит сбалансированным, это необычное равновесие, вызванное заметным замедлением как предложения рабочей силы, так и спроса на нее»,— заявил господин Пауэлл. По его оценкам, нестандартная ситуация усиливает риски снижения занятости, которые могут реализоваться уже на горизонте ближайших месяцев.

Вместе с тем тревожной ФРС видится и динамика инфляции. Джером Пауэлл признал, что ее ускорение — во многом следствие тарифной политики США.

В июне этот показатель составил 2,6% после 2,4% в мае и 2,2% в апреле. Ускорение уже «несколько повышенной» инфляции может продолжиться, полагают в ФРС,— риски, смещенные теперь в сторону повышения, по словам господина Пауэлла, необходимо «оценивать и контролировать».

С учетом необходимости балансировать успешность достижения обеих целей своего мандата (ценовая стабильность и сильный рынок труда) регулятор будет действовать осторожно — ключевая ставка может быть снижена на 25, а не 50 базисных пунктов, как ранее предполагалось. На возможность такого более резкого сокращения ранее намекали другие члены совета управляющих ФРС — таким образом некоторые из них, вероятно, рассчитывают заработать очки в борьбе за место главы регулятора. Нового руководителя ФРС должен будет назначить Дональд Трамп, который с начала президентского срока настаивает на немедленном смягчении денежно-кредитной политики.

В целом выступление Джерома Пауэлла, ссылавшегося на свежую экономическую статистику, было направлено в том числе на то, чтобы показать: вероятное снижение ставки в сентябре — не результат давления Дональда Трампа, а решение, которое может быть принято лишь в результате оценки поступающих данных.

Кристина Боровикова