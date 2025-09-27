Власти Грузии хотят попросить Конституционный суд запретить партию Саакашвили

В октябре власти Грузии подадут в Конституционный суд иск с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. Также запрет предлагается распространить на другие политические объединения, разделяющие политику этой партии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Основанием для иска должно стать заключение временной парламентской комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время президентства господина Саакашвили (с 2003 по 2012 годы). «Скорее всего, в октябре внесем соответствующий иск об объявлении неконституционными все те партии, которые являются коллективным "Национальным движением"»,— уточнил господин Кобахидзе (цитата по ТАСС).

На этой неделе в Грузии арестовали экс-председателя ЕНД Левана Хабеишвили. Сам Михаил Саакашвили отбывает срок в 12,5 лет заключения. Бывший глава государства признан виновным в незаконном пересечении границы при возвращении на родину в 2021 году. Власти Грузии также возложили на него ответственность за «развязывание войны 2008 года».

