СК возбудил уголовное дело после травмирования рабочих на заводе Ревды

Следственный отдел по городу Ревда СУ СКР по Свердловской области начал расследование уголовного дела из-за травмирования двух рабочих на местном промышленном предприятии в Ревде (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правоохранительным органам стало известно 26 сентября 2025 года, что накануне на территории одного из местных заводов произошло нарушение технологического процесса, из-за чего на двух рабочих разлился раскаленный металл. Одного из них госпитализировали, второму оказали первую помощь на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда.

«В ходе расследования выясняются точные обстоятельства и причины произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и руководство предприятия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, изучается интересующая следствие документация о проводившихся на предприятии работах, о проведении инструктажа по технике безопасности, должностные инструкции и т.д», — сообщили в СКР.

Ранее Свердловский областной суд взыскал 1 млн руб. компенсации с компании «Уральские локомотивы» за травмирование работницы на производстве. В 2020 году маляр получила несколько ожогов от возгорания обезжиривателя во время работ в окрасочно-сушильной камере — пламя перекинулось на ее спецодежду.

