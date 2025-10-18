Сегодня исполняется 47 лет министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий:

— Глубокоуважаемый Валерий Николаевич! Позвольте мне от многотысячного коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и от себя лично сердечно поздравить Вас с Днем рождения! Московский университет на протяжении многих лет высоко ценит Вас как опытного государственного деятеля и талантливого организатора, отличающегося последовательностью в реализации намеченных планов. Вся Ваша деятельность неизменно характеризуется высочайшим профессионализмом и преданностью нашему народу, нашему Отечеству. Под Вашим чутким руководством реализуются масштабные стратегические инициативы, направленные на укрепление научно-технологического суверенитета страны, усиление роли университетов как центров научно-исследовательских компетенций и интеграцию образования, науки и реального сектора экономики. Глубокоуважаемый Валерий Николаевич, в очередной раз позвольте выразить Вам свою благодарность и признательность за Вашу всемерную поддержку Московского университета, за Ваше неизменно теплое и внимательное отношение. Я уверен, совместными усилиями мы достигнем общих целей и добьемся больших результатов в совершенствовании и поддержке отечественного образования и науки. Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и реализации всех намеченных планов!

Сегодня отмечает день рождения руководитель Роспотребнадзора—главный санитарный врач РФ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ее поздравляет академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов:

— Дорогая Анна Юрьевна! Позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения! Полагаю, что многотысячному коллективу Роспотребнадзора повезло, что он находится под «пятой» такого прекрасного, мудрого и чуткого лидера. За более чем десятилетие во главе ведомства на Вашу долю пришлось немало проблем и испытаний, включая ковид, и служба успешно решает свои задачи. Желаю руководителю «санитарного щита» нашей страны так держать по выработанному курсу, счастья, успехов и здоровья на благо нашей великой страны.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»