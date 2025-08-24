Над территорией России сбиты 57 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 17:00 мск до 23:30 мск 23 августа силы ПВО уничтожили 57 беспилотников.

Как уточнило ведомство, БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской и Московской областями, а также Чувашией и акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом уничтожен 21 беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В течение суток в европейской части России работу приостанавливали более 10 аэропортов, в их числе московский Шереметьево и петербургский Пулково. Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» предупредили о переносе и отмене части рейсов.