Задержан третий подозреваемый по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области задержали 54-летнего жителя города Сланцы. Он проходит по делу об отравлении суррогатным алкоголем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В гараже мужчины нашли емкости со спиртосодержащей продукцией. Все они изъяты и направлены на экспертизу. Полиция устанавливает, куда еще сбывался суррогат, уточнила госпожа Волк в Telegram.

В Ленобласти от контрафактного алкоголя за последние несколько дней умерли 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. В организмах нескольких погибших обнаружили метиловый спирт, который, по заключению медиков, и стал причиной трагедии. По делу задержан местный пенсионер, который назвал своей сообщницей сотрудницу детского сада.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Что дед проклятый нам готовит».