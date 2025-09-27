Сеул попросил Москву о защите южнокорейского бизнеса в России

В Нью-Йорке, на 80-й сессии Генассамблеи ООН, прошли переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Республики Корея Чо Хёна. Южнокорейский министр призвал Москву озаботиться защитой граждан страны в России, а также подчеркнул «необходимость создания благоприятных условий для стабильной работы» южнокорейских компаний. Об этом сообщили в корейском МИД.

Чо Хён также выразил тревогу по поводу военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и призвал прекратить его. Он объяснил господину Лаврову, что правительство республики пытается содействовать миру и стабильности на Корейском полуострове. Он уверил, что политика страны направлена на снижение напряженности и укрепление доверия на полуострове.

Российская же сторона на этих переговорах обвинила США и их союзников в дестабилизации обстановки на Корейском полуострове своими военными действиями и санкциями против КНДР, сообщили в МИД РФ. Москва предложила странам сесть за стол переговоров, признав нынешнее положение вещей, чтобы попытаться построить прочный мир в регионе.

В МИД Кореи сообщили, что обе стороны договорились продолжить необходимое общение в будущем.