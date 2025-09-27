Курс доллара. Прогноз на 29 сентября–5 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Американский доллар завершил неделю небольшим укреплением позиций на российском валютном рынке. По итогам торгов пятницы внебиржевой курс доллара составил 83,63 руб./$, что лишь на 17 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос только на 2 коп., до отметки 83,61 руб./$. С началом новой недели уйдет внутренний фактор поддержки — продажи валюты экспортерами в связи с завершением налогового периода,— и курс доллара может продемонстрировать более существенный рост.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|83.00-84.50
|«Цифра банк»
|82.00-86.00
|Банк Зенит
|85.00
|Банк Русский Стандарт
|83.00-85.00
|Консенсус-прогноз *
|84.19
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Давление на рубль продолжает оказывать восстановление импорта
Поддержку рублю в конце месяца привычно оказывает пик налоговых выплат экспортерами. При этом перспективы обострения геополитики на фоне риторики Дональда Трампа способны добавить ему волатильности. Давление на рубль продолжает оказывать восстановление импорта, а также санкционная риторика, способная уменьшить приток валютной выручки. Между тем в фокусе свежая статистика по инфляции в США, которая может повлиять на решение по ставке Федрезерва, а также снижение количества первичных заявок на пособие по безработице до самых низких за пару месяцев показателей. Отдельного внимания заслуживает публикация обзора мирового рынка энергетики, в котором говорится об ожиданиях роста спроса на нефть до 2030 года на фоне увеличения ее потребления в Индии и Азии и прогнозах по небольшому снижению в Китае.
Поддержка рублю оказывается со стороны осторожной риторики ЦБ РФ
Рубль стабилизируется, несмотря на нервозный внешнеполитический фон. Доллар заметно укрепляется на глобальном рынке благодаря сильным данным по экономике США, которые сокращают необходимость для Федрезерва в агрессивном снижении базовой ставки. Поддержка рублю оказывается со стороны осторожной риторики ЦБ РФ, фактора налогового периода, а также роста мировых цен на нефть. Тем не менее возвращение рубля к летним максимумам выглядит невозможным на фоне снижения экспортных притоков и сезонно высокого спроса на валюту.
Усиление рисков не играет на руку рублю
В течение недели рубль демонстрировал умеренную тенденцию к ослаблению, при этом в пятницу даже слегка укрепляется, что может быть связано с прохождением налогового периода. Мы ожидаем некоторого усиления тренда на ослабление рубля в ближайшем будущем на фоне все более уверенных комментариев со стороны властей относительно намерений повысить НДС до 22%, а также сократить объем использования средств из ФНБ, что повышает градус неопределенности в отношении российской экономики и будущей траектории движения денежно-кредитной политики Банка России. Как следствие, усиление рисков не играет на руку рублю. В перспективе следующей недели мы ожидаем, что рубль будет находиться в диапазоне 82–86 руб./$.
В начале следующей недели рубль вернется к постепенному ослаблению
Перед уплатой налогов рубль находится в боковом дрейфе на фоне дополнительных продаж валюты. Полагаем, что в начале следующей недели рубль вернется к постепенному ослаблению, но оно может быть ограничено на среднесрочном горизонте. Всему виной планы повышения НДС — импортеры сократят закупки на горизонте до года и будут распродавать запасы, чтобы не получить убыток от роста НДС на переходящие складские запасы. Закупки будут идти исключительно под текущий спрос. На фоне замедления темпов снижения ключевой ставки рубль может прийти к концу года в хорошей форме. А вот начало 2026 года, вероятно, будет болезненным. На следующей неделе ожидаем колебания доллара в диапазоне 83–84,5 руб./$.