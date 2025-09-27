Курс доллара. Прогноз на 29 сентября–5 октября

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Давление на рубль продолжает оказывать восстановление импорта Поддержку рублю в конце месяца привычно оказывает пик налоговых выплат экспортерами. При этом перспективы обострения геополитики на фоне риторики Дональда Трампа способны добавить ему волатильности. Давление на рубль продолжает оказывать восстановление импорта, а также санкционная риторика, способная уменьшить приток валютной выручки. Между тем в фокусе свежая статистика по инфляции в США, которая может повлиять на решение по ставке Федрезерва, а также снижение количества первичных заявок на пособие по безработице до самых низких за пару месяцев показателей. Отдельного внимания заслуживает публикация обзора мирового рынка энергетики, в котором говорится об ожиданиях роста спроса на нефть до 2030 года на фоне увеличения ее потребления в Индии и Азии и прогнозах по небольшому снижению в Китае.

Владимир Евстифеев

руководитель направления аналитического сервиса Поддержка рублю оказывается со стороны осторожной риторики ЦБ РФ Рубль стабилизируется, несмотря на нервозный внешнеполитический фон. Доллар заметно укрепляется на глобальном рынке благодаря сильным данным по экономике США, которые сокращают необходимость для Федрезерва в агрессивном снижении базовой ставки. Поддержка рублю оказывается со стороны осторожной риторики ЦБ РФ, фактора налогового периода, а также роста мировых цен на нефть. Тем не менее возвращение рубля к летним максимумам выглядит невозможным на фоне снижения экспортных притоков и сезонно высокого спроса на валюту.

Дмитрий Рожков

директор казначейства Усиление рисков не играет на руку рублю В течение недели рубль демонстрировал умеренную тенденцию к ослаблению, при этом в пятницу даже слегка укрепляется, что может быть связано с прохождением налогового периода. Мы ожидаем некоторого усиления тренда на ослабление рубля в ближайшем будущем на фоне все более уверенных комментариев со стороны властей относительно намерений повысить НДС до 22%, а также сократить объем использования средств из ФНБ, что повышает градус неопределенности в отношении российской экономики и будущей траектории движения денежно-кредитной политики Банка России. Как следствие, усиление рисков не играет на руку рублю. В перспективе следующей недели мы ожидаем, что рубль будет находиться в диапазоне 82–86 руб./$.