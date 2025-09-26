Бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Штокмана задержали

Бывший первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, участник СВО Илья Штокман задержан в Сочи. Сейчас его доставляют в Нижний Новгород для следственных действий, сообщил член Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов в своем Telegram-канале 26 сентября.

Илья Штокман

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Штокман

По его данным, бывший чиновник мэрии задержан за получение взяток, в администрации Нижнего Новгорода в связи с этим прошли обыски. Источник «Ъ-Приволжье» подтвердил, что в отношении Ильи Штокмана расследуют дело о взятках, якобы полученных от коммерсантов. В СУ СКР информацию официально пока не прокомментировали.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2019 году Илья Штокман стал победителем второго сезона конкурса «Лидеры России», в 2020 году был назначен первым замглавы Нижнего Новгорода. В мэрии он курировал блок экономики и предпринимательства. В 2022 году ушел добровольцем на СВО, но должность за ним сохранялась. В августе 2025 года он уволился из мэрии.