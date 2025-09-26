Полянский обвинил США в кризисе вокруг СВПД

Кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) связан с выходом США из соглашения, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

СВПД — соглашение 2015 года по иранской ядерной сделке, подписанное «евротройкой» (Франция, Германия и Великобритания), Россией, Китаем и США. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. После выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году Тегеран отказался от некоторых обязательств, в том числе ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

«Мы надеялись, что европейские коллеги и США одумаются и выберут путь дипломатии и диалога вместо своего топорного шантажа, который может лишь подстегнуть эскалацию в регионе»,— сказал Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН (трансляцию вел Reuters).

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию, которая предлагала заблокировать решение о возобновлении санкций в отношении Ирана с помощью механизма «снэпбэк». Формальным основанием для запуска механизма стало то, что Иран, по версии европейских стран, нарушил положения СВПД.

