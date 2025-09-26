Наставник «Локомотива» о победе над «Автомобилистом»: игра была рваная

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что матч с екатеринбургским «Автомобилистом» был «рваным», поэтому победа особенно важна. Свою оценку игре господин Хартли дал в ходе пресс-конференции.

Напомним, что ярославцы обыграли гостей со счетом 3:2, победителя выявил овертайм. Первый период прошел без заброшенных шайб. По мнению наставника «Локомотива», этот игровой отрезок был «хорошим» у обеих команд.

«Потом было много удалений с обеих сторон, игра была рваная. Было трудно поймать ритм. Мартин Гернат (забил победный гол) здорово завершил голевой момент, важная победа. Акцент перед овертаймом? У нас есть сочетания, которые уже запланированы на овертайм, у игроков достаточно мастерства и скорости»,— сказал главный тренер.

Журналисты решили поинтересоваться у наставника его отношением к тому, что много голов забивает одно и то же звено: Радулов, Иванов, Сурин. В игре с «Автомобилистом» шайбы забросили Радулов и Сурин.

«Тройка Иванова играет на хорошей скорости, идут и в давление, и позиционные атаки проходят, и со входа в зону идут на ворота, хорошо находят друг друга передачами, поэтому у них неплохо получается»,— ответил Боб Хартли. При этом он добавил, что другие тройки сейчас тоже «будут добавлять».

Главный тренер «Локомотива» неоднократно в ходе пресс-конференции подчеркивал важность домашней арены.

«Это удовольствие — играть перед нашими болельщиками, они вдохновляют команду. Даже на разминке слышно, как они болеют. Естественно, многолетние традиции того, как болельщики и команда относятся друг к другу, — это ценно и помогает нам побеждать на своем льду»,— поделился наставник.

«Локомотив» завершил домашнюю серию. 29 сентября «железнодорожники» сыграют с минским «Динамо».

На настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. У ярославской команды 15 очков: семь побед и два поражения.