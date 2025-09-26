ХК «Локомотив» победил пятый раз подряд

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:2. Это пятая подряд победа «железнодорожников».

Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт только во втором периоде — забил нападающий «Локомотива» Александр Радулов. В начале третьего игрового отрезка форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял. Счет был равным всего 7 минут — на 50-й минуте ярославец Егор Сурин вновь вывел свою команду вперед.

Он же дал шанс «Автомобилисту» сравнять, когда был удален на 55-й минуте за блокировку и оставил «Локомотив» в меньшинстве. В составе команды из Екатеринбурга отличился Роман Горбунов. Со счетом 2:2 игра перешла в овертайм, в которой победную шайбу забил защитник ярославцев Мартин Гернат.

«Локомотив» завершил домашнюю серию. 29 сентября «железнодорожники» сыграют с минским «Динамо».

Алла Чижова