Средний чек в банях и спа составил 4,2 тыс. рублей

Средний чек в спа-центрах, банях, саунах и термальных комплексах в России составил 4,2 тыс. руб. По данным «Платформы ОФД», за январь–июль 2025 года выручка таких объектов выросла на 21% г./г., а число покупок — на 8%. Рост среднего чека составил 13%.

Спрос на строительство термальных комплексов за восемь месяцев 2025 года вырос на 8,1% год к году, подсчитали в УК «Термы». Франшизы саун и бань стали популярным активом для инвестиций в туристических кластерах. Финансовая модель таких проектов эффективна: инвестиции могут окупиться за три года с доходностью свыше 30% годовых, что значительно выше средней рентабельности в коммерческой недвижимости (11–14%), отмечает Владимир Чернусь из IBC Real Estate.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инвестор идет в баню».