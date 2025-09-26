Инвестор идет в баню

Количество запросов на строительство термальных комплексов в январе—августе выросло на 8,1% год к году, на покупку профильных франшиз — на 11%. Это объясняется ростом потребительского спроса и высокой окупаемостью проектов. Вернуть инвестиции в них можно за три года, в то время как на рынке коммерческой недвижимости в среднем показатель составляет семь-девять лет. Активное развитие рынка термальных комплексов будет продолжаться еще три-пять лет, после наступит насыщение.

В январе—августе 2025 года количество запросов на строительство термальных комплексов увеличилось на 8,1% год к году и на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, подсчитали в УК «Термы» (специализируется на создании городских курортов и управлении ими). Аналитики Franshiza.ru зафиксировали рост спроса на покупку профильных франшиз за восемь месяцев на 11% год к году.

Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь называет финансовую модель термальных комплексов эффективной: инвестиции могут окупиться за срок от трех лет. «Это фантастический результат»,— считает он. Доходность проектов в этом случае превышает 30% годовых. В среднем ликвидные активы на рынке коммерческой недвижимости, по данным IBC Real Estate, обеспечивают рентабельность на уровне 11–14%. На их окупаемость уходит семь-девять.

Маржинальность объясняется высоким спросом на услуги. По данным Росстата, за январь—июль 2025 года россияне потратили на услуги бань и саун 29,9 млрд руб. Год к году показатель вырос на 4–4,5%. По подсчетам «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—июле 2025 года число покупок услуг спа-центров, бань, саун и термальных комплексов увеличилось на 8% год к году, а выручка таких объектов — на 21%. Средний чек вырос на 13%, до 4,2 тыс. руб.

Россияне стали ходить в спа и банные комплексы в результате популяризации здорового образа жизни, релаксации и программ восстановления здоровья, считают аналитики.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что франшизы саун и бань инвесторы в последнее время часто покупают для развития в туристических кластерах. Гендиректор курорта «Марциаль» Ирина Васильева говорит, что вкладываться в термы сейчас готовы девелоперы жилья, владельцы коммерческой недвижимости и отелей. Этот бизнес они рассматривают с целью диверсификации.

Но продукт, по словам госпожи Рождественской, по-прежнему остается скорее нишевым. По данным Nikoliers, в общей сложности в России сейчас всего 74 термальных комплекса общей площадью 445 тыс. кв. м. В этом году на рынок должны выйти еще 36 проектов, в том числе от непрофильных инвесторов. Так, в сентябре в Подмосковье планируется запустить «Бани Малевича», которыми будет управлять компания совладельца сети «Ароматный мир» Александра Задорина (см. “Ъ” от 4 сентября).

Сдерживающим фактором Анна Рождественская считает высокую стоимость реализации.

Вложения в открытие термальных курортов начинаются от 80–100 млн руб., когда речь идет о небольших форматах — от 1 тыс. кв. м, говорит основатель УК «Термы» Юрий Бычков. Крупными считаются курорты больше 20 тыс. кв. м — их реализация, по словам эксперта, стоит от 4 млрд руб.

Хотя директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев считает, что в следующие четыре года на рынке термальных комплексов появятся еще 70 новых проектов. Суммарная площадь объектов вырастет в 2,3 раза, превысив 1 млн кв. м. Пока рынок далек от насыщения, отмечает эксперт. Президент Союза торгцентров Булат Шакиров считает, что термы продолжат активно развиваться в ближайшие три-пять лет. Это соответствует мировому тренду. По данным Global Wellness Economy Monitor, объем рынка термальных комплексов в 2023 году достиг $6,3 трлн, а к 2028 году может приблизиться к $9 трлн. Но активные открытия могут привести к перенасыщению рынка и усилению конкуренции, предупреждает Ирина Васильева.

