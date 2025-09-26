В Екатеринбурге прошла кинопремьера сериала «Берлинская жара»

В Музее истории Екатеринбурга состоялся премьерный кинопоказ первой серии «Берлинская жара». Историческая драма рассказывает о зарождении атомного проекта СССР и борьбе советской разведки с гитлеровской Германией в переломный момент Великой Отечественной войны. Всего в сериале восемь серий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Медведева Фото: Елена Медведева

Летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о новом виде оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент под прикрытием. Важной сюжетной линией становится начало работы Лаборатории №2 над советским атомным проектом во главе с Игорем Курчатовым.

В главных ролях сериала: Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Борис Каморзин, Виталий Кищенко, Мария Миронова, Кирилл Кяро.

Генеральный продюсер Дмитрий Пристансков рассказал, что для сценария использовались архивные, в том числе рассекреченные документы. «В процессе работы мы лично изучили большой массив материалов, касающихся работы Лаборатории №2. У нас получилось, думаю, показать уникальность и роль исторических личностей, особенно Игоря Курчатова, Лаврентия Берии и Павла Фитина. Их важнейшую роль в истории страны на этом этапе»,— отметил он.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Петергофе, Гатчине, Выборге, Кронштадте, Ломоносове, Шлиссельбурге, Москве.

Елена Медведева