Спрос на строительство термальных комплексов в России вырос на 8%

Количество запросов на строительство термальных комплексов в январе—августе выросло на 8,1% год к году, подсчитали в УК «Термы» (специализируется на создании городских курортов и управлении ими). Спрос на покупку профильных франшиз, по подсчетам Franshiza.ru, вырос на 11%.

По словам Владимира Чернуся из IBC Real Estate, инвестиции могут окупиться за три года при рентабельности свыше 30% годовых, что значительно выше средних показателей по коммерческой недвижимости.

Рост маржинальности объясняется популярностью здорового образа жизни. По данным «Платформы ОФД», выручка бань и спа-центров за семь месяцев 2025 года выросла на 21%, а средний чек достиг 4,2 тыс. рублей. Инвесторами в термы все чаще становятся девелоперы и владельцы отелей, стремящиеся диверсифицировать бизнес.

