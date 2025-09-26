Столичной подземке требуются реставраторы

Московский метрополитен объявил конкурс на реставрацию своих «исторических станций», построенных в 1935–1951 годах. Речь о памятниках архитектуры — это станции «Динамо» и «Новокузнецкая» зеленой ветки, «Комсомольская» красной линии и «Белорусская» на кольцевой ветке. Москва готова потратить на их реставрацию около 4 млрд руб. Пока неизвестно, будут ли станции в ходе работ закрыты для доступа пассажиров.

Станция московского метро «Новокузнецкая»

Конкурсы на проведение проектно-изыскательских работ, реставрацию и «приспособление» четырех «исторических станций» объявил на портале госзакупок столичный метрополитен. Станция «Динамо» построена в 1938 году, «Новокузнецкая» — в 1943 году, «Белорусская» кольцевой линии — в 1951 году, «Комсомольская»-радиальная — в 1935 году. Все они имеют особый статус — объектов культурного наследия регионального значения или выявленных объектов культурного наследия, что налагает на потенциальных конкурсантов немалые ограничения.

Так, от подрядчиков ждут «получение допусков» на работы, разработку научно-проектной документации, саму реставрацию, технический и авторский надзор за ходом работ, а также утверждение отчетной документации в столичном департаменте культурного наследия. Предполагается, что проектировка, реставрация и ее утверждение займут 1230 дней (более трех лет). При этом подрядчик должен обеспечить гарантию на работы сроком в пять лет.

Заявки на конкурсы принимаются до 10–13 октября, совокупная стоимость контрактов — 4,2 млрд руб.

Отметим, что станция «Белорусская» была признана памятником архитектуры одной из последних, это произошло в 2018 году. В департаменте культурного наследия тогда сообщали о намерении включить в региональный реестр объектов культурного наследия все станции кольцевой ветки. На портале «Активный гражданин» даже прошло голосование об очередности пополнения этого списка.

Пилонная трехсводчатая станция «Белорусская» была построена по проекту Ивана Таранова и Надежды Быковой. В тендерной документации оговаривается около сотни «предметов охраны», включая здание наземного вестибюля с двухпролетной аркой и глубокой лоджией, облицованный грузинским мрамором декоративный фонтан, турникетный зал с гранеными полуколоннами, 12 мозаичных панно и даже «телефонные кабины с металлической надписью "Телефон"». Работы по ее реставрации обойдутся в 1,1 млрд руб.

Столь же скрупулезно в документации описаны «предметы охраны» пилонной трехсводчатой станции «Новокузнецкая», которую планируется отремонтировать за 1 млрд руб. В списке значатся, например, наземный вестибюль в виде перекрытой плоским куполом ротонды, декоративное оформление аванзала с колоннами, потолочный лепной карниз, арки свода аванзала с венками из лавровых листьев, облицовка кассового зала диабазом и светлым мрамором, а также смальтовое панно по эскизу художника Александра Дейнеки. За ремонт трехпролетной станции «Комсомольская» и пилонной трехсводчатой «Динамо» (где «предметы охраны» не утверждены, как следует из тендерной документации) в метрополитене готовы заплатить 351,5 млн и 1,7 млрд руб. соответственно.

Из документации нельзя сделать вывод, будет ли перекрываться доступ на ремонтируемые станции. В пресс-службе столичного метрополитена “Ъ” лишь заверили, что предприятие «бережно сохраняет культурное наследие», напомнив, что памятниками архитектуры признаны 48 станций. «За последние годы отреставрированы станции "Смоленская", "Рижская", "Новослободская", восстановлены барельефы на "Новокузнецкой", отреставрирован фасад "Чистых прудов" и на других станциях»,— перечислили в метрополитене, подчеркнув, что все работы проходят под надзором столичного департамента культурного наследия. Более подробную информацию о планируемых работах в метрополитене обещали рассказать «после проведения тендеров и заключения контрактов».

Александр Воронов, Иван Буранов