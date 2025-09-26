Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Столичной подземке требуются реставраторы

Московский метрополитен объявил тендеры на ремонт четырех «исторических станций»

Московский метрополитен объявил конкурс на реставрацию своих «исторических станций», построенных в 1935–1951 годах. Речь о памятниках архитектуры — это станции «Динамо» и «Новокузнецкая» зеленой ветки, «Комсомольская» красной линии и «Белорусская» на кольцевой ветке. Москва готова потратить на их реставрацию около 4 млрд руб. Пока неизвестно, будут ли станции в ходе работ закрыты для доступа пассажиров.

Станция московского метро «Новокузнецкая»

Станция московского метро «Новокузнецкая»

Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ

Станция московского метро «Новокузнецкая»

Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ

Конкурсы на проведение проектно-изыскательских работ, реставрацию и «приспособление» четырех «исторических станций» объявил на портале госзакупок столичный метрополитен. Станция «Динамо» построена в 1938 году, «Новокузнецкая» — в 1943 году, «Белорусская» кольцевой линии — в 1951 году, «Комсомольская»-радиальная — в 1935 году. Все они имеют особый статус — объектов культурного наследия регионального значения или выявленных объектов культурного наследия, что налагает на потенциальных конкурсантов немалые ограничения.

Так, от подрядчиков ждут «получение допусков» на работы, разработку научно-проектной документации, саму реставрацию, технический и авторский надзор за ходом работ, а также утверждение отчетной документации в столичном департаменте культурного наследия. Предполагается, что проектировка, реставрация и ее утверждение займут 1230 дней (более трех лет). При этом подрядчик должен обеспечить гарантию на работы сроком в пять лет.

Заявки на конкурсы принимаются до 10–13 октября, совокупная стоимость контрактов — 4,2 млрд руб.

Отметим, что станция «Белорусская» была признана памятником архитектуры одной из последних, это произошло в 2018 году. В департаменте культурного наследия тогда сообщали о намерении включить в региональный реестр объектов культурного наследия все станции кольцевой ветки. На портале «Активный гражданин» даже прошло голосование об очередности пополнения этого списка.

Пилонная трехсводчатая станция «Белорусская» была построена по проекту Ивана Таранова и Надежды Быковой. В тендерной документации оговаривается около сотни «предметов охраны», включая здание наземного вестибюля с двухпролетной аркой и глубокой лоджией, облицованный грузинским мрамором декоративный фонтан, турникетный зал с гранеными полуколоннами, 12 мозаичных панно и даже «телефонные кабины с металлической надписью "Телефон"». Работы по ее реставрации обойдутся в 1,1 млрд руб.

Столь же скрупулезно в документации описаны «предметы охраны» пилонной трехсводчатой станции «Новокузнецкая», которую планируется отремонтировать за 1 млрд руб. В списке значатся, например, наземный вестибюль в виде перекрытой плоским куполом ротонды, декоративное оформление аванзала с колоннами, потолочный лепной карниз, арки свода аванзала с венками из лавровых листьев, облицовка кассового зала диабазом и светлым мрамором, а также смальтовое панно по эскизу художника Александра Дейнеки. За ремонт трехпролетной станции «Комсомольская» и пилонной трехсводчатой «Динамо» (где «предметы охраны» не утверждены, как следует из тендерной документации) в метрополитене готовы заплатить 351,5 млн и 1,7 млрд руб. соответственно.

Из документации нельзя сделать вывод, будет ли перекрываться доступ на ремонтируемые станции. В пресс-службе столичного метрополитена “Ъ” лишь заверили, что предприятие «бережно сохраняет культурное наследие», напомнив, что памятниками архитектуры признаны 48 станций. «За последние годы отреставрированы станции "Смоленская", "Рижская", "Новослободская", восстановлены барельефы на "Новокузнецкой", отреставрирован фасад "Чистых прудов" и на других станциях»,— перечислили в метрополитене, подчеркнув, что все работы проходят под надзором столичного департамента культурного наследия. Более подробную информацию о планируемых работах в метрополитене обещали рассказать «после проведения тендеров и заключения контрактов».

Александр Воронов, Иван Буранов

Фотогалерея

История московской подземки

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» - «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» - «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» - «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» - «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» - «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» - «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

