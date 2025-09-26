Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сходит с ума от венгрофобии». Ранее господин Зеленский сообщил, что венгерские беспилотники могли нарушить воздушное пространство страны.

«Теперь он видит кошмары»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как сообщил Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины зафиксировали в воздушном пространстве страны несколько дронов-разведчиков. Вероятно, это были венгерские беспилотники, добавил он.