В Нижнем Тагиле автобус сбил женщину у остановки

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадала пешеход. Инцидент произошел 26 сентября на проспекте Ленина, рядом с домом 40.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ на маршруте № 14 сбил 52-летнюю женщину, которая внезапно вышла на дорогу. Пострадавшую госпитализировали. В салоне автобуса в момент происшествия находились 25 пассажиров, никто из них не пострадал.

Автоинспекторы выяснили, что за рулем автобуса находился 60-летний мужчина с 24 летним стажем вождения. По словам водителя, он двигался на зеленый свет, когда женщина выбежала на дорогу. Мужчина попытался затормозить, но избежать наезда не удалось.

Проверка на состояние алкогольного опьянения показала, что водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка.

Полина Бабинцева