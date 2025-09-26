Путин пообщался с избранными главами регионов

Президент Владимир Путин по видеосвязи пообщался с главами 21 региона, которые вступили в должность после сентябрьских выборов. По его словам, избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и при высокой явке.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, поселках. Конечно, очень важно оправдать это доверие»,— сказал президент (запись опубликована в Telegram-канале Кремля).

Как добавил Владимир Путин, на федеральном уровне власти России выделяют в регионы значительные ресурсы для реализации национальных проектов. Он отметил, что граждане должны видеть конкретные и осязаемые результаты непосредственно в местах проживания.

Президент также призвал глав регионов привлекать в свои команды ветеранов боевых действий на Украине. Он напомнил, что по итогам выборов губернаторами стали два участника программы «Время героев» — глава Еврейской автономной области Мария Костюк и глава Тамбовской области Евгений Первышов.

14 сентября в 21 регионе России прошли губернаторские выборы, в 11 регионах также выбирали депутатов законодательных собраний. На должности глав субъектов переизбрались действующие губернаторы.

