Элла Памфилова сделала единственно правильные выборы

В ночь с 25 на 26 сентября президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и обсудил с ней итоги сентябрьской региональной избирательной кампании. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что все было, конечно, непросто, и, может быть, даже особенно непросто, но, как всегда, все получилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова поделилась с Владимиром Путиным своей и чужой болью, а также и радостью

Фото: пресс-служба президента РФ Элла Памфилова поделилась с Владимиром Путиным своей и чужой болью, а также и радостью

Встреча происходила уже после всех двусторонних переговоров Владимира Путина с участниками Глобального атомного форума в Кремле, и могло показаться, что в соответствии со здравым смыслом никак и состояться-то уже не может, но она, конечно, состоялась.

— Завершили работу? — как ни в чем ни бывало поинтересовался господин Путин.

Хотя это, конечно, госпожа Памфилова должна была у него спросить.

— Да,— подтвердила Элла Памфилова,— и Вы знаете, кампания прошла на удивление спокойно... Ну если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время... Вот те обычные факторы... Их как-то не было!

Смысл сказанного пока ускользал.

— Что касается того, что приходится проводить выборы в экстремальных ситуациях,— продолжила Элла Памфилова,— то мы научились это делать.

А вот с этим не поспоришь.

— Это, знаете, у украинских ребят,— скептически улыбнулась она,— у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит (она так и сказала, и это даже, может, так и есть, да только на войне как на войне, и попадает всем.— А. К.), на граждан не нападают... А они пытаются — и на наши мирные объекты, и на граждан... И несмотря на это, мы не ищем повода, чтобы выборы отложить, то есть развиваем наши демократические институты!

Можно было уж просто этого всего не говорить. Но она сказала.

— Я хочу сказать, что система за эти годы, кстати, поднаторела (и кто бы сомневался.— А. К.). Она стала невероятно устойчивой и в то же время очень динамичной. Поэтому мы, учитывая то, что в приграничных у нас происходит регионах, мы приняли все меры безопасности,— говорила Элла Памфилова.— То есть сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности. Поэтому были подготовлены все необходимые помещения резервные на всякий случай. Кстати, приходилось в Белгородской области три участка эвакуировать, проводить выборы в резервных помещениях, в Брянской.

И все это было, и в самом деле провели, и, наверное, героически справились.

И некоторое время назад представить себе, что так можно проводить выборы, совершенно невозможно было.

— Были ложные атаки, ложные, скажем, как бы террористические, что заложены мины в Севастополе на целом ряде участков,— рассказала глава ЦИКа.— Тоже все справились, все хорошо было организовано. А в остальном я хочу сказать, что впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии (а смысл? — А. К.). Явка довольно высокая для выборов региональных! Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на 5% выросла, то есть 46% — довольно высокая явка!

Люди-то пошли — может, и из чувства противоречия, в самом деле.

— Мы впервые… Знаете, эта кампания во многом отличается от предыдущих... Есть несколько отличий. Впервые мы запустили нашу, как обещали, цифровую платформу — аналог ГАС (Государственной автоматизированной системы.— А. К.) «Выборы», которая 30 лет отработала, наша «старушечка» достойная,— нежничала Элла Памфилова,—уже без подстраховки сработала на все 100 процентов, без сбоев, без ничего! Мы в общем-то гордимся, потому что это абсолютно наше программное обеспечение, отечественное, полностью наше техническое и, скажем, конструктив, техника наша — все наше исключительно, отечественное! И самое главное достоинство мы сохранили — она полностью изолирована от интернета! То есть, значит, не подвержена никаким DDoS-атакам.

Может, и не надо менять такую изумительную систему? Старушечка-то еще ого-го!

— Что еще могу добавить?.. Если похвалиться... Можно? Потому что это сообщество, комиссия, люди работали!..

Владимир Путин, конечно, разрешил.

— ВЦИОМ провел по итогам выборов исследования, опросы. И, вы знаете, удивительно, в общем-то…— пожала плечами Элла Памфилова.— Ну хотя что тут удивляться? Заслужили!

Она здраво оценивала свои усилия и усилия коллектива.

— Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов! И что особенно отрадно, растет уровень доверия к выборам и к работе системы среди молодежи, среди возрастной категории 18–24 года! Вот это очень радует, значит, мы не зря работаем с молодежью!

Главное, что не нужно ни в чем разубеждать саму Эллу Памфилову. То, во что и правда веришь, не нуждается и в доказательствах.

— Еще из отличий... ДЭК... Дистанционное электронное голосование...— продолжала глава Центризбиркома.— Очень важно!

Можно даже сказать, решающий момент.

— В этом году, несмотря на все сложности со связью из-за этих БПЛА (она произнесла эти слова с оттенком понятной женской предубежденности и даже, может быть, брезгливости.— А. К.), у нас рекордное количество заявок было: у нас в 24 регионах проходило дистанционное электронное голосование! Рекордное количество заявлений, более 1 млн 700 тыс., и проголосовали 90,5% — такая явка!

Не остановить было электронный людской поток.

— То есть, несмотря на перебои со связью, все обеспечили, все сделали как надо, дополнительные точки Wi-Fi, сработало отлично, тоже никаких сбоев не было,— пояснила она.— И я это как расцениваю? Что вот такое количество заявок и заявлений и желание голосовать — это тоже рост популярности, это тоже свидетельство доверия, роста доверия.

Так и надо расценивать. А как иначе?

Она рассказала, как активно пошли на выборы участники СВО, и прежде всего в рядах «Единой России»:

— У нас выдвигались 1663 кандидата—участника СВО, из них избраны 1035. Отказов практически не было. Были, что сами снимались, но отказов практически не было, это очень маленький процент.

Избрали, таким образом, процентов 60 выдвигавшихся, причем в основном по партийным спискам.

— «Единая Россия» — 882 человека, КПРФ — 23, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» — 20, «Новые люди» — 6, Партия пенсионеров — 3. Республиканское общественное движение «Татарстан — новый век» — 2,— мужественно перечисляла Элла Памфилова,— Партия роста — один, «Гражданская платформа» — один. И 77 самовыдвиженцев.

Но все-таки есть и проблемы, они есть:

— Как вы знаете, у нас 36 регионов, которые имеют статус труднодоступных, удаленных. Где мы обычно, скажем, добираемся до полярных станций и так далее — там очень сложно все. С учетом этого государство многое делает для того, чтобы добраться до каждого: до оленевода, до полярника, до моряка и так далее. Но один голос там стоит примерно в 400 раз дороже, чем в среднем по России. Мы сейчас ищем пути и методы, как, с одной стороны, приблизить, сделать более удобным, комфортным, безопасным, доступным это голосование. И сейчас работаем параллельно в двух направлениях, прошло несколько пилотных проектов у нас — у вас уже есть фотографии: с помощью БПЛА, беспилотных катеров доставлять бюллетени, документацию...

Дай бог, чтоб добрались, а то ведь кто-то может неправильно понять.

— Еще одно направление — сейчас работаем с «Бюро 1440», для того чтобы внедрять дистанционное голосование там, где нет интернета, то есть с помощью спутниковой связи,— добавила Элла Памфилова.— Мы сейчас с ними выходим на пилотный проект. Это снимает многие проблемы, и голосование станет еще более доступным.

Это уже просто космос. Илон Маск-то до сих пор по почте голосует.

— И не могу не сказать несколько слов во поводу БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.— А. К.), Владимир Владимирович! — вздохнув, решилась Элла Памфилова.— Я в прошлый раз эту тему поднимала...

Такую тему не грех поднять и еще раз.

— Зачем они нам нужны?! — воскликнула глава ЦИКа.— На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно! Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии! В любом случае мы как члены этой организации и наши наблюдатели как полноправные наблюдатели должны были участвовать в наблюдении на выборах. Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделало. Это уже не первый случай! Зачем нам такая организация нужна?

Нам, видимо, уже не нужна.

— Получается, что даже в тех случаях, когда наши наблюдатели в тех или иных странах принимают участие… Понимаете, эта организация абсолютно закрытая, она недемократичная!

Упрек был выстраданным.

— Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами,— с учетом того, насколько послушная для них страна или непослушная,— полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших!.. Но это же никак не отражается!..— пожала она плечами.— Получается, что мы легитимизируем их выводы своим участием! Я прошу еще раз с МИДом подумать об этом... Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала!

Да, все это звучало как окончательный приговор БДИПЧ ОБСЕ.

— Хорошо, Элла Александровна, обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат,— утешал Эллу Памфилову как мог господин Путин.— Поговорим, подумаем на эту тему...

Он и более широко, подумав, решил прокомментировать:

— Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну бог с ними... Мы отдельно подумаем, что с этим делать...

Да, решенный вопрос.

Но президент хотел сказать в такой день, а вернее, в такую ночь не об этом:

— Хотел бы вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке все-таки проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране. Где-то это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах это и опасно. И тем не менее все люди на своих местах работают, исполняют свой долг. Но прежде всего, конечно, мы с вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии... Большое спасибо людям, которые не побоялись ничего и пришли, исполнили свой долг. Хоть и звучит это так тривиально, но тем не менее в сегодняшних условиях это чрезвычайно важно.

Но лучше все-таки электронно. Надежней во всех отношениях.