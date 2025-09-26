В Госдуме проведут встречу с бывшими сотрудниками ФК «Химки»

Бывшие сотрудники подмосковного футбольного клуба «Химки», признанного банкротом, приглашены на встречу в Госдуму. Она состоится 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорта Дмитрия Свищева.

На встречу также приглашены представители Российского футбольного союза (РФС) и Генеральной прокуратуры РФ. В пресс-службе господина Свищева сообщили, что в его адрес поступило коллективное обращение в котором бывшие игроки и сотрудники «Химок» призвали разрешить ситуацию с клубом: они лишились «не только компенсации за расторжение трудовых отношений, но и заработной платы за несколько месяцев».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, на 2 очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». 24 мая РФС не выдал команде лицензию, позволяющую участвовать в следующем сезоне РПЛ. Это решение было принято из-за «несоблюдения финансовых критериев лицензирования». Команда подала апелляцию, однако жалоба была отклонена. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении деятельности, через неделю клуб был исключен из РФС.

9 сентября Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Долг команды перед налоговыми службами составляет более 448 млн рублей.

Таисия Орлова