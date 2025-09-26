Федор Шишкин переизбрался мэром Ишима на четвертый срок

Депутаты думы Ишима наделили полномочиями градоначальника Федора Шишкина, который возглавляет муниципалитет 14 лет, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Продолжаем трудиться — впереди еще много работы на благо нашего города»,— написал мэр в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Шишкин

Фото: Официальный портал органов госвласти Тюменской области Федор Шишкин

Фото: Официальный портал органов госвласти Тюменской области

Господин Шишкин возглавляет Ишим с 2012 года. Ранее, с 1982 года, работал механиком в Голышмановском межхозяйственном лесхозе, в 1989 году возглавил его. В 1993-2001 годах занимал посты заместителя, затем первого заместителя главы Голышмановского района: курировал вопросы ЖКХ, строительства, транспорта и связи. В 2003 году получил должность начальника управления по газификации компании «Запсибгазпром»: занимался вопросами строительства газопроводов, водопроводов в российских регионах. В 2007 году занял пост заместителя директора ГУП ТО «Предприятие коммунально-хозяйственного строительства».

По данным Тюменьстата, на начало 2025 года в Заводоуковском округе проживало 67 345 человек, в 2024-ом — 67 329, в 2023-ем — 67 317. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в размере 3 млрд 759 млн руб., расходы — в объеме 4 млрд 114 млн руб.

Василий Алексеев