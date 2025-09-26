В 2025 году в Ленобласти планируют ввести суммарно 3,7-3,8 млн кв. м жилья

В Ленинградской области в 2025 году планируют ввести суммарно 3,7-3,8 млн кв. м жилья, в том числе 1,2 млн кв. м многоквартирных домов. Об этом рассказал зампред правительства региона Евгений Барановский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«За два последних года мы выдали разрешений на строительство почти 4 миллионов квадратных метров жилья, в 2025-м видим снижение — новых РНС около 360 тысяч. Именно крупные проекты сегодня поддерживают строительную отрасль, что видно по росту объёмов выполненных работ»,— приводит слова чиновника пресс-служба строительного блока областной администрации.

Объем выполненных работ в строительстве в Ленинградской области достиг 258 млрд рублей к июлю — 143,5% к уровню прошлого года, отметил господин Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти со второй попытки согласовали строительство КАД-2.