Будущий премьер-министр Молдавии должен совершить первый зарубежный визит в Москву, считает бывший президент республики Игорь Додон. По его словам, это необходимо для восстановления сотрудничества с Россией.

В делегацию должны войти министры сельского хозяйства, экономики, энергетики и транспорта Молдавии, добавил господин Додон. По его мнению, сейчас отношения двух стран упали до самого низкого уровня в истории.

«И в этом вина правящей Партии действия и солидарности, которая действовала по указанию своих зарубежных покровителей, хорошо понимая, что разрыв с Россией приносит большой вред нашему народу»,— сказал Игорь Додон ТАСС.

Глава правительства Молдавии будет определен после парламентских выборов, которые состоятся 28 сентября. По данным iData, правящая президентская партия «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду сможет рассчитывать на 33,6% голосов, а оппозиционный левый «Патриотический блок» во главе с Игорем Додоном набирает 33,9% голосов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Молдавия ждет голосов из-за границы».