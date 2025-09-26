Когуашвили покинул пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе

Гоги Когуашвили ушел с поста главного тренера сборной России по греко-римской борьбе, который он занимал с 2006 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Решение приняли, есть несколько кандидатур, которые требуют того, чтобы детально обсудили», — заявил господин Мамиашвили. По его словам, трудовой договор Гоги Когуашвили действует до конца декабря.

Ранее 56-летний Когуашвили заявлял о готовности покинуть пост. Он рассказал ТАСС, что «был счастлив работать со сборной все эти годы».

С 2006 года спортсмены под руководством Гоги Когуашвили завоевали 15 наград Олимпийских игр, 56 медалей чемпионатов мира, 90 медалей чемпионатов Европы. На недавно завершившемся чемпионате мира сборная России по греко-римской борьбе выиграла серебро и два золота.

Таисия Орлова