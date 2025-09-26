Дайджест событий
Неделя модных новостей
В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые партнерства, дни рождения и капсульные коллекции одежды.
День рождения Encore Fitness
19 сентября первый и флагманский клуб сети Encore Fitness в «Москва-Сити» отпраздновал девятилетие. Тематикой праздника стала Dolce Vita, что и было отражено в оформлении клуба: лимоны и пляжная станция в бассейне, итальянские десерты, джелато-бар. Были и праздничные групповые тренировки: Neuro Yoga, Pilates Reformer, танцевальный класс, круговая тренировка в бассейне и соревнование в тренажерном зале с обязательным последующим посещением фотозоны под DJ-сет.
Секретный код Lamoda и Yuliawave
Lamoda и модный дом Yuliawave показали совместную коллекцию одежды и аксессуаров Hidden Code. В нее вошли пальто, свитеры, жакеты, худи с принтованными посланиями и металлическими элементами — универсальные предметы гардероба в насыщенных глубоких цветах.
Спортивная база belle you
Российская марка одежды belle you выпустила новую капсулу для активной жизни. Создатели определяют ее как спортивную базу нового поколения: не просто эстетически сбалансированную, но и функционально-комфортную. Предполагается, что она будет востребована для занятий разными видами спорта: от легких пробежек и пилатеса до интенсивной тренировки в тренажерном зале.
Новая пара: Geltek и «Союзмультфильм»
Российская марка Geltek и киностудия «Союзмультфильм» выпустили совместную коллекцию косметических средств с классическими анимационными персонажами. Лев Бонифаций, попугай Кеша, Багира, волк из «Жил-был пес», Винни Пух и другие знакомые с детства герои мультфильмов будут украшать упаковки средств-бестселлеров Geltek — геля для душа, средства для ухода за кожей с SPF-фактором, флюида для тела.
Фото: Geltek х «Союзмультфильм»