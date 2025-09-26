Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые партнерства, дни рождения и капсульные коллекции одежды.

День рождения Encore Fitness

19 сентября первый и флагманский клуб сети Encore Fitness в «Москва-Сити» отпраздновал девятилетие. Тематикой праздника стала Dolce Vita, что и было отражено в оформлении клуба: лимоны и пляжная станция в бассейне, итальянские десерты, джелато-бар. Были и праздничные групповые тренировки: Neuro Yoga, Pilates Reformer, танцевальный класс, круговая тренировка в бассейне и соревнование в тренажерном зале с обязательным последующим посещением фотозоны под DJ-сет.

Секретный код Lamoda и Yuliawave

Lamoda и модный дом Yuliawave показали совместную коллекцию одежды и аксессуаров Hidden Code. В нее вошли пальто, свитеры, жакеты, худи с принтованными посланиями и металлическими элементами — универсальные предметы гардероба в насыщенных глубоких цветах.

Спортивная база belle you

Российская марка одежды belle you выпустила новую капсулу для активной жизни. Создатели определяют ее как спортивную базу нового поколения: не просто эстетически сбалансированную, но и функционально-комфортную. Предполагается, что она будет востребована для занятий разными видами спорта: от легких пробежек и пилатеса до интенсивной тренировки в тренажерном зале.

Новая пара: Geltek и «Союзмультфильм»

Российская марка Geltek и киностудия «Союзмультфильм» выпустили совместную коллекцию косметических средств с классическими анимационными персонажами. Лев Бонифаций, попугай Кеша, Багира, волк из «Жил-был пес», Винни Пух и другие знакомые с детства герои мультфильмов будут украшать упаковки средств-бестселлеров Geltek — геля для душа, средства для ухода за кожей с SPF-фактором, флюида для тела.

