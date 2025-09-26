Нетаньяху устроил «викторину» в обращении с трибуны ООН

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху устроил «викторину», выступая с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он показал сидящим в зале таблички с вопросами «Кто кричит "Смерть Америке"?» и «Кто хладнокровно убивал европейцев и американцев?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Caitlin Ochs / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Caitlin Ochs / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

В первом случае на выбор предлагалось пять ответов: «Иран», «Хамас», «Хезболла», «Хуситы» и «Все вышеперечисленные». Израильский премьер заявил: «Все вышеперечисленные. Правильно».

Ко второму вопросу прилагалось также пять вариантов ответов: «Аль-Каида» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), «Хамас», «Хезболла», «Иран» и «Все вышеперечисленные». Правильным господин Нетаньяху вновь назвал последний вариант.

«Вот что я хотел этим сказать. Наши враги ненавидят нас всех»,— заключил израильский премьер.

Анастасия Домбицкая